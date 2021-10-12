Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Ростова-на-Дону в Стамбул и Ташкент

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в ноябре откроет рейсы из Ростова-на-Дону в Стамбул (Турция) и Ташкент (Узбекистан). Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings в ноябре начнет полеты по новым международным направлениям - из Ростова-на-Дону в Стамбул и Ташкент. Для рейсов будут задействованы современные комфортабельные лайнеры Airbus 320, вмещающие по 180 пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Стамбул самолеты авиакомпании начнут летать с 5 ноября по пятницам, в Ташкент - с 15 ноября по понедельникам. В октябре авиакомпания также запустила рейсы из Ростова-на-Дону в Ереван, которые выполняются раз в неделю по понедельникам.

Red Wings Airlines - российская авиакомпания, основанная в 1999 году под названием "Авиалинии 400". Базируется в Москве, в аэропорту Домодедово.