Доля онлайн-заявок граждан на кредиты в августе выросла на 7,6 п. п.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Доля заявок на кредиты, поданных россиянами онлайн, увеличилась в августе 2021 года на 7,6% пункта в годовом исчислении, до 37,3%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Рост дистанционного спроса на кредиты - веяние времени. Конечно, его ускорение было связано с пандемией и произошло на фоне карантинных мероприятий весны прошлого года. Однако если 1,5 года назад потребители зачастую были вынуждены опробовать новый для многих из них вид подачи заявки онлайн, то сейчас ссылаться на ограничительные мероприятия не приходится", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

Всего через интернет в августе было подано 6,9 млн заявок, что на 62,9% больше, чем за такой период прошлого года.

Число офлайн заявок на кредит за год выросло не так существенно, сообщают в бюро. Так, августе 2021 года зафиксировано 11,6 млн таких заявок, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.