Производители подсолнечного масла заявили, что сохранили цены для розничных сетей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Производители сохранили цены на подсолнечное масло для розничных сетей, заявил ТАСС исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

12 октября газета "Известия" написала о том, что с окончанием действия соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло (1 октября) производители этой продукции начали повышать цены. Так, изготовитель "Олейны" и Ideal уведомил партнеров о повышении отпускной стоимости на 3,2% со 2 октября.

"Письмо было разослано дистрибуторам, розничных сетей оно не касается. Цены для розничных сетей сохранены", - сказал Мальцев.

Кроме того, "Олейна" и Ideal являются премиальными брендами, отметил он. "Повышение цен на премиальные позиции - это нормальный процесс восстановления ассортиментной матрицы, где есть бюджетные, более дешевые бренды, и есть премиальные, более дорогие бренды. В рамках соглашения цены на все бренды были равны, что не соответствует маркетинговым политикам производителей", - сказал глава союза.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. В марте правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Соглашения предусматривали, что отпускные цены на сахар на заводах-производителях должны быть не выше 36 рублей, на подсолнечное масло - не выше 95 рублей. В рознице цены на сахар должны быть не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.