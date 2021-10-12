ФАС заявила, что "Почта России" устранила нарушения, но должна понести ответственность

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Почта России" устранила необоснованные надбавки при пересылке посылок в труднодоступные населенные пункты и из них, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС. Вместе с тем там отметили, что нарушение, совершенное компанией, было зафиксировано, что влечет за собой ответственность.

"ФАС России рассмотрела дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Почты России. <…> В рамках рассмотрения указанного дела "Почта России" приняла новую сетку тарификации, отменив указанную надбавку. Несмотря на это, "Почта России" признана ФАС нарушившей антимонопольное законодательство, поскольку нарушение заключалось именно в установлении надбавки", - пояснили в ФАС.

На данный момент в отношении "Почты России" возбуждено производство по делу о данном административном правонарушении, добавили в пресс-службе антимонопольного регулятора.

Ранее в пресс-службе "Почты России" сообщили ТАСС, что считают неправомерным решение ФАС в отношении компании о нарушении антимонопольного законодательства в части установления повышенных тарифов на услуги почтовой связи для труднодоступных населенных пунктов. В компании добавили, что тарифы, о которых идет речь в решении ФАС, в настоящее время не действуют.

Как следует из картотеки арбитражных дел, 16 ноября Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск "Почты России" к ФАС об оспаривании решения службы от 27 мая 2021 года. Согласно данному решению, "Почта России" нарушила закон о защите конкуренции путем установления различных цен на услугу по пересылке посылок первого класса и внутренних посылок путем установления надбавок в размере 100% к тарифу, который взимается при пересылке почтовых отправлений в/из отделений почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах.