На транспорт и дорожное хозяйство в Приморье в 2022 году выделят более 17 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Приморья намерены направить на мероприятия министерства транспорта и дорожного хозяйства в 2022 году 17,1 млрд рублей, 4,3 млрд из них будут направлены на содержание региональных дорог, почти 2 млрд планируется направить на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил во вторник на общественных обсуждениях бюджета Приморского края на 2022 год министр транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Свяченовский.

"Общий объем финансирования по мероприятиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края составляет 17,1 млрд рублей. <...> На мероприятия транспорта [выделено] 1 млрд 182,5 млн рублей, на мероприятия дорожного хозяйства - 14,6 млрд рублей и прочие расходы - 1,3 млрд рублей", - сказал он.

В частности, 482,5 млн рублей будут направлены на субсидирование организаций железнодорожного транспорта, компании, осуществляющей пригородные пассажирские перевозки. Еще 220,5 млн рублей предусмотрены на компенсацию выпадающих доходов авиационным компаниям в связи с регулированием тарифов на авиаперевозки пассажиров. На содержание региональных дорог, в том числе очистку от снега и льда, локальный и крупный ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки, охрану моста через Золотой Рог и низководного моста, Нарвинского тоннеля и другие работы и расходы власти намерены направить 4,3 млрд рублей. 2 млрд 253 млн рублей направят на ремонт региональных дорог по краевой программе, по ней планируется отремонтировать 57 километров дорог, в том числе трассы Раздольное - Хасан, Михайловка - Турий Рог и другие объекты.

"На национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы предусмотрели 1 млрд 962 млн рублей, в рамках него будет отремонтировано почти 49,5 километров дорог, <...> по муниципальным образованиям, входящим во Владивостокскую агломерацию, будет отремонтировано 45 километров дорог", - сообщил Свяченовский.

В пресс-службе правительства края ТАСС уточнили, что в 2021 году на эти цели в рамках дорожного фонда направлено 20 млрд 546 млн 137, 88 тыс. рублей, на мероприятия в сфере транспорта - 1 млрд 286 млн 931,95 тыс. рублей. В ходе общественных обсуждений бюджета на 2021 год сообщалось, что власти намерены направить на мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства в 2021 году почти 17 млрд рублей. В пресс-службе пояснили, что позже эта сумма корректировалась, в том числе за счет различных поступлений из федеральной казны и корректировок регионального бюджета.