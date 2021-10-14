Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов. Видеотрансляция

Российская энергетическая неделя

В рамках деловой программы Российской энергетической недели проходит сессия "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?".​​

Модератором мероприятия выступает телеведущий, специальный корреспондент PBS NewsHour Райан Чилкоут.

В дискуссии принимают участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и другие.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. Форум поделен на тематические блоки: "Климатическая повестка", "Экономика и рынок: новые сценарии", "Диалог международных энергетических организаций: прогнозы развития энергетики и глобальных рынков", "Кадровый потенциал ТЭК", "Новые технологические решения" и "Новая регуляторика в энергетике".