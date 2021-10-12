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Спецпредставитель президента рассказал, какими должны быть экоштрафы для предприятий

По словам Сергея Иванова, размер штрафов за экологические нарушения должен быть такой, чтобы ставить компании "на грань разорения"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что размер штрафов за экологические нарушения должен быть такой, чтобы ставить предприятия "на грань разорения". Такое мнение он высказал во вторник в ходе международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.

В ходе выступления Иванов рассказал о щебеночном заводе в Дагестане, наносившем "большой вред окружающей среде" и получившем за это штраф в размере одной тысячи рублей. "Таких маленьких штрафов быть не должно за нарушение экологии. Если уже все доказано, то это должны быть такие штрафы, которые ставят это предприятие, не побоюсь сказать, я не кровожадный, но на грань разорения, потому что владелец должен понимать, что соблюдение экологических норм это важнейшая задача и [их] несоблюдение приведет к очень тяжелым для него последствиям", - заявил спецпредставитель.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ранее сообщили, что участники проходящей в Москве конференции планируют поделиться успешными практиками и опытом работы национальных правозащитных учреждений в сфере защиты прав инвалидов и экологических прав человека. В конференции принимают участие более 40 омбудсменов иностранных государств и глав международных организаций и интеграционных объединений правозащитников, руководители органов государственной власти РФ, представители гражданского и научного сообществ.

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