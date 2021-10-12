Портфель займов МФО в втором квартале вырос на 7%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Портфель займов российских микрофинансовых организаций (МФО) во II квартале 2021 года увеличился на 7% по сравнению с прошлым кварталом и на 35% по сравнению со вторым кварталом прошлого года - до 287 млрд рублей, сообщается в материалах ЦБ.

В частности, займы физическим лицам выросли до 224 млрд рублей (+8% по сравнению с I кварталом и +34% по сравнению со II кварталом 2020 года).

"Повышенные инфляционные ожидания и увеличение доходов населения поддержали высокие темпы роста различных видов потребительского кредитования, включая микрозаймы: по итогам II квартала их портфель вырос на 7% квартал к кварталу, до 287 млрд рублей", - отмечается в материале.

Рост рынка МФО произошел на фоне увеличения онлайн-займов и среднего размера займа в среднесрочном сегменте, сообщают в ЦБ. Так, доля онлайн-займов в выдачах микрозаймов увеличилась до 81% в краткосрочном сегменте (займы до 30 дней) и до 37% в долгосрочном сегменте.

Также выросла рентабельность капитала МФО до уровней, которые наблюдались до начала пандемии. "Улучшение финансовых показателей стало во многом следствием повышения рентабельности крупных организаций и участников с высокими долями выдач онлайн-займов", - отмечают в регуляторе.

Доля просроченных более чем на 90 дней долгов в портфеле МФО в II квартале 2021 года сохранилась на уровне 28,6%. На фоне роста выдач онлайн-займов объемы уступленной задолженности выросли до уровня II квартала 2020 года.

Чистая прибыль МФО по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,2 млрд рублей.

Портфель займов ломбардов по итогам II квартала вырос до 46 млрд рублей (+1% к/к и +21% г/г) при росте среднего размера займа и числа заемщиков. Чистая прибыль ломбардов по итогам первого полугодия 2021 г. выросла на 9%, до 2,1 млрд рублей.