Куратор ЦФО поручил регионам определить проекты для социально-экономического роста

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России, куратор ЦФО Дмитрий Григоренко предложил регионам Центрального федерального округа определить проекты по улучшению показателей социально-экономического развития территорий. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства РФ по итогам совещания Григоренко с представителями регионов ЦФО.

"Регионам ЦФО предложено определить проекты, направленные на рост показателей социально-экономического развития территорий, а также ключевые вопросы, решение которых окажет положительное влияние на динамику данных показателей", - говорится в сообщении.

Григоренко также отметил на совещании, что решение о кураторстве федеральных округов вице-премьерами "не означает ужесточения контроля, не ломает имеющуюся систему управления, а дополняет ее тонкой настройкой работы".

О кураторстве

О том, что вице-премьерам следует курировать федеральные округа, президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня. Позднее Мишустин закрепил за Дмитрием Григоренко Центральный федеральный округ, за Викторией Абрамченко - Сибирский округ, за Татьяной Голиковой - Северо-Западный, за Юрием Борисовым - Уральский, за Маратом Хуснуллиным - Южный, за Дмитрием Чернышенко - Приволжский, за Александром Новаком - Северо-Кавказский. Юрий Трутнев остается куратором Дальнего Востока и Арктики. Решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве, уточнял глава кабмина.