Россия и ОПЕК возобновляют очный формат энергодиалога

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия и Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) на Российской энергетической неделе (РЭН) вернутся к очному формату проведения энергодиалога - традиционному мероприятию, на котором стороны обсуждают вопросы мировой энергетики. Об этом в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала " Россия 24 " сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Конечно, приезжают [на РЭН] и наши коллеги из ОПЕК+. У нас будет на площадке форума одно из мероприятий, это диалог Россия-ОПЕК - традиционный диалог, который ежегодно ранее проводился. Но в этом году мы возобновляем формат очного взаимодействия с нашими коллегами", - отметил он.

По словам Новака, на форум уже зарегистрировались порядка 2 тыс. участников. "Это и в первую очередь российские участники, и иностранцы. Наш форум интересен, потому что это международный форум", - добавил он.

В РЭН примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса, из нефтегазового, угольного и электроэнергетического комплексов.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Как указано на сайте форума, пленарное заседание планируется на среду, 13 октября.

Теме энергетики было посвящено совещание, которое президент РФ Владимир Путин провел 6 октября. На нем глава государства, в частности, поставил задачу при решении вопросов развития топливно-энергетического комплекса России "заглянуть за горизонт" двух - трех десятилетий, а также подчеркнул, что эти решения должны учитывать национальные интересы и потребности граждан. Кроме того, обсуждалась текущая ситуация в энергетическом сектора, в том числе ажиотаж на газовом рынке в Европе.