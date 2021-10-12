Омский Минздрав выплатит по суду почти 400 млн рублей поставщику оборудования

ОМСК, 12 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск компании "Никмед" о взыскании с омского Минздрава более 395,8 млн рублей за поставленное медицинское оборудование, сообщается в картотеке дел суда. Договор по поставке заключили при экс-министре здравоохранения региона Ирине Солдатовой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов и скрывается от следствия.

Солдатова и бывший руководитель дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения региона Бабиков обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением ущерба бюджету на сумму более 105 млн рублей. По версии следствия, чиновники организовали заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости. Солдатову заочно арестовали и объявили в международный розыск.

"Решение о принятом судебном акте: иск удовлетворить полностью; отказать во встречном иске", - сообщается в картотеке.

Договор о поставке медицинского оборудования для лечения коронавирусных больных на сумму почти 569 млн рублей заключили между омским Минздравом и "Никмедом" в начале апреля 2020 года. Министерство внесло предоплату в размере 170,6 млн рублей, но после освобождения от должности Солдатовой отказалось от выполнения контракта. В ведомстве не сообщили причины такого решения, но, по данным местных СМИ, закупаемое оборудование оказалось устаревшим и с завышенной стоимостью. Поставщик оборудования подал в суд с требованием выплатить оставшиеся 395,8 млн рублей. Минздрав в свою очередь подал встречный иск о возврате 170,6 млн рублей предоплаты и признании сделки недействительной. ТАСС запросил комментарий министерства.

Солдатова с 2013 года по 2015 год была главным неонатологом Москвы, с 2015 года по 2019 год - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. Она заняла пост министра здравоохранения после того, как экс-руководитель омского Минздрава Дмитрий Вьюшков подал 1 апреля в отставку. 16 мая того же года Солдатова предложила Бабикову, который работал в частной компании, стать руководителем казенного учреждения Омской области "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области".

5 ноября 2020 года глава региона отправил Солдатову в отставку по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на коронавирус и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов.