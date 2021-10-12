ФАС согласовала "Россетям" новую методику расчета тарифов на доступ к инфраструктуре

ЯЛТА, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России согласовала "Россетям" новую методику расчета тарифов на подключение к инфраструктуре, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский журналистам на в рамках Всероссийской тарифной конференции.

"У нас было очень много жалоб со стороны различных организаций в связи с тем, что, по их мнению, были завышенные ставки за размещение на инфраструктуре "Россетей" различного оборудования. И действительно, во многих регионах были очень высокие ставки, они различались в десятки раз. <…> Мы, изучая эти жалобы, обратились к "Россетям" с предложением сделать единый подход, рассчитать экономически обоснованные затраты, мы их проверили, и сейчас новая методика утверждает единые ставки. Это удобно "Россетям", которые избавятся от постоянных жалоб и проверок со стороны ФАС, и вынесения жалоб в том числе, а с другой стороны, потребители будут иметь возможность планировать свои затраты и использовать прозрачный единый механизм по всей стране", - сообщил Шаскольский.

Глава ФАС добавил, что данная методика согласована и является хорошим достижением с точки зрения стабильности работы операторов связи и коммуникаций.