Руководство авиакомпании "СиЛА" сменили после двух жестких посадок самолетов

ИРКУТСК, 12 октября. /ТАСС/. Учредители авиакомпании "Сибирская легкая авиация" (СиЛА), два самолета которой в июле и сентябре 2021 года совершили жесткие посадки, сменили руководство предприятия. Об этом во вторник сообщалось на сайте компании.

"Учредителями авиакомпании "Сибирская легкая авиация" принято решение о смене руководства. По итогам совещания отправлены в отставку генеральный директор Андрей Александрович Богданов, понижен в должности директор летной службы Дмитрий Валерьевич Колокольцев <...> Причиной кадровых изменений стали недавние авиапроисшествия", - говорится в сообщении.

Новым генеральным директором стал Владимир Никифоров, который ранее был первым заместителем генерального директора авиакомпании "Ангара", а также работал генеральным директором АО "Международный аэропорт Иркутск". Летную службу возглавил Николай Давыдов - пилот гражданской авиации, ранее он возглавлял авиапредприятия Иркутской области и Бурятии.

16 июля самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА" выполнял рейс из города Кедрового в Томск и совершил жесткую посадку. На десятой минуте полета у судна остановились оба двигателя. На борту находились три летчика и 15 пассажиров. Были госпитализированы два человека, остальные с ссадинами и ушибами были отпущены домой. СК возбудил уголовное дело. 12 сентября еще один самолет авиакомпании - L-410 - совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское в Иркутской области. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Четыре человека погибли, 12 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Авиакомпания "СиЛА" базируется в Магадане. В 2014 году получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. Парк состоит из самолетов Ан-28 и L-410. Осуществляет полеты в Сибири и на Дальнем Востоке.