В Кабардино-Балкарии прогнозируют рост реальных зарплат к 2040 году более чем вдвое

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии прогнозируют, что к 2040 году реальная зарплата в республике вырастет более чем вдвое по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается в опубликованном на сайте главы и правительства региона распоряжении кабмина об изменениях в прогноз социально-экономического развития субъекта до 2040 года.

"С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работающих, к 2040 году фонд заработной платы прогнозируется в размере 186 331 млн рублей, что в 4,51 раза выше уровня 2020 года. При этом средняя зарплата вырастет до 118 тыс. рублей, или в четыре раза, а с учетом роста потребительских цен реальная зарплата увеличится более чем в два раза.

Как ожидается, рост удельного веса заработной платы в валовом региональном продукте за указанный период увеличится с 23% в 2018 году до 43% в 2040 году. Прогнозируется, что общая численность занятых в экономике увеличится за 2020 - 2040 годы на 97,5 тыс. человек и составит к 2040 году 464,3 тыс. человек.

"Число занятых будет увеличиваться за счет создания новых производств и расширения частного предпринимательства", - поясняется в документе.

Ранее власти Кабардино-Балкарии сообщали о 10%-ом повышении заработной платы работников бюджетной сферы с августа 2021 года. Отмечается, что в 2021 году на эти цели из регионального бюджета направят 500 млн рублей. В бюджетной сфере республики трудятся более 46 тыс. человек (социальные работники, работники сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта). Программу поэтапного повышения заработной платы проработали на три года, на 2022 и 2023 годы уже предусмотрели средства, ежегодный объем которых с учетом индексации превысит 1,2 и 1,5 млрд рублей соответственно.