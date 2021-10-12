ФАС ожидает, что "Газпром" с 2022 года начнет увеличивать продажи газа на бирже

ЯЛТА, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что "Газпром" приступит к увеличению объемов продажи природного газа на бирже в начале 2022 года, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский журналистам на в рамках Всероссийской тарифной конференции.

"В связи с рядом технических проблем, которые произошли летом, пока продажи не увеличились, а сократились. Эта проблема известна, и мы в ближайшее время будем встречаться с Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой биржей обсуждать эту ситуацию. С правительством и "Газпромом" мы тоже работаем. Пока результата нет, но мы, я думаю, к этому объему придем <…> Это [возобновление роста] будет начало следующего года", - сказал Шаскольский

"Газпром" прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах с 9 августа в связи с аварией на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Тогда в СПбМТСБ отмечали, что предложение газа "Газпромом" на торгах будет возобновлено по мере завершения восстановительных работ на заводе. ФАС 21 сентября направила "Газпрому" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах.