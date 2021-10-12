Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Доступ телекоммуникационных компаний к линиям электропередачи (ЛЭП) для размещения на них волоконно-оптических кабелей, а также формирование группой "Россети" единой методики определения стоимости доступа позволят ускорить развитие рынка связи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

"Россети" заинтересованы в исполнении поручения президента по решению вопроса устранения цифрового неравенства", - говорит Кусков. При этом операторы нуждаются в облегчении процедур, отсутствии бюрократических проволочек и возможном сокращении издержек, добавляет он.

Вопрос развития инфраструктуры связи обсуждался на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 5 августа. В частности, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на нем заявил, что решение вопроса стоимости размещения кабелей связи вдоль линий электропередачи позволит увеличить число пользователей мобильного интернета в России с нынешних 80 млн до 100 млн человек уже к 2024 году.

Ранее "Россети" (работают в 81 регионе РФ, управляет сетевыми компаниями "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.) сообщали ТАСС, что компания разрабатывает методику расчета цен для операторов связи при размещении ВОЛС на линиях электропередачи, которая будет применяться всеми компаниями группы с конца 2021 года.

В настоящее время единая методика на предоставление доступа утверждена и согласована с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Она будет учитывать дополнительные затраты на обслуживание и ремонт линии электропередачи, возникающие вследствие размещения на ней ВОЛС, расходы на обеспечение целостности ВОЛС при переустройстве линии электропередачи. В дальнейшем индексация цены предполагается не выше уровня инфляции.

Кусков также добавил, что принятие новой методики поможет цифровому и технологическому развитию страны. При этом он пояснил, что говорить о конкретных показателях оптимизации и сокращении затрат операторами связи можно будет после ее публикации.

С этим мнением согласны в "Билайне" и Tele2. При этом в Tele2 подчеркнули, что основная проблема заключается в различной степени доступности сетевой инфраструктуры в зависимости от региона. "Важно, чтобы их [сетевых компаний] представители были заинтересованы в предоставлении операторам доступа к своим сетям для размещения ВОЛС, поэтому для эффективной работы требуется вовлечение и поддержка региональных властей", - сообщили там.

В свою очередь, в МТС ждут снижения действующих тарифов на размещение волоконно-оптических линий связи после формирования единой методики. "Единые тарифы позволят сделать процесс ценообразования более прозрачным, что также должно положительно сказаться на деятельности операторов", - подытожили в МТС.