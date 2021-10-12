Премьер Северной Осетии заявил, что нацпроекты республики должны быть реализованы в срок

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Премьер Северной Осетии Борис Джанаев поручил завершить мероприятия по нацпроектам в указанные сроки. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Все объекты, по которым приняты положительные решения, должны быть реализованы на территории республики в срок. У нас есть и такие, по которым существует риск не освоения средств до конца года. Так, из-за некорректного подхода зачастую проблемы возникают на ровном месте и чреваты срывом реализации", - сказал Джанаев на рабочей встрече с вице-премьерами Аланом Ужеговым, Александром Реутовым и Муратом Агузаровым.

Он отметил, что параллельно нужно работать и над теми проектами, по которым пока нет результата. Он поручил подготовить необходимые документы для подачи в федеральный центр. "На данный момент, перед кабинетом министров стоят серьезные задачи, не допускающие промедления, потому закройте их", - предупредил Джанаев.

Как ранее сообщала пресс-служба главы и правительства республики, власти Северной Осетии перенесут сроки строительства объектов по нацпроектам на следующий год из-за замедления темпов возведения, связанных с недобросовестной работой подрядчиков. Наблюдается снижение уровня освоения республикой средств нацпроектов. Если в среднем по России он составляет 56%, то в регионе этот показатель равен 50,7%. Также наблюдается отставание и по СКФО.

Проблемы наблюдаются на некоторых объектах здравоохранения. Не решены вопросы подключения к сетям фельдшерско-акушерского пункта в селении Коста Ардонского района. В Чиколе затянулся капремонт районной поликлиники - объект должны были сдать 30 сентября, однако сроки перенесли до середины ноября.