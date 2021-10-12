Украина и ЕС создадут рабочую группу высокого уровня по энергетическому партнерству

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украина и Евросоюз договорились о создании рабочей группы высокого уровня по энергетическому партнерству для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа в стране. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита Украина - ЕС, который состоялся в Киеве во вторник.

"Мы договорились о создании рабочей группы высокого уровня в рамках двустороннего энергетического партнерства для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа на Украине. Мы также согласились координировать дальнейшие шаги по интеграции рынков газа и электроэнергии", - отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении подтверждена роль Украины как транзитера газа после 2024 года и поддержка продолжения транзита газа по территории Украины после 2024 года. "Мы подчеркнули важность продолжения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по усилению европейской энергетической безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее во вторник украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что участники саммита Украина - Европейский союз договорились начать стратегический энергетический диалог между Киевом и ЕС. Он пояснил решение тем, что залогом независимости и национального суверенитета Украины является в том числе энергетическая безопасность, а "завершение строительства "Северного потока - 2" открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК разделяет обеспокоенность Украины относительно поставок газа и рассматривает различные сценарии относительно того, как обеспечить реверс из Европы. "Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение Украины", - сказала она и добавила, что рассматривается возможность увеличения поставок газа из стран ЕС, в т. ч. реверсных поставок из Словакии.

Президент ЕК подчеркнула, что Украина "остается и должна оставаться надежным транзитером газа". В то же время она обратила внимание на то, что, если Украина повысит энергоэффективность, ей не нужно будет импортировать газ.