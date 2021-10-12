Власти направят около 41,5 трлн рублей на соцподдержку россиян в ближайшие три года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Около 41,5 трлн рублей будет направлено на социальную поддержку граждан России в ближайшие три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

"Крупнейшая бюджетная статья - социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей", - сказал глава государства.

Путин также призвал парламентариев обратить особое внимание на решение острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии.

"Особого внимания требуют проблемы здравоохранения, образования, в жилищной политике, экологии", - указал глава государства. По мнению Путина, "решение этих и многих-многих других задач в огромной степени зависит от эффективности деятельности Государственной думы - высшего представительного органа власти страны".