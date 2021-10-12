В Москве на адресную инвестпрограмму в 2022-2024 годах направят более 2,17 трлн рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Финансирование адресной инвестиционной программы в Москве в 2022-2024 годах составит 2 трлн 177,4 млрд рублей. Основным приоритетом станет создание социальной и транспортной инфраструктуры, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную программу города Москвы (АИП), которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета. <...> Финансирование АИП в 2022-2024 гг. запланировано в объеме 2 177,4 млрд рублей, в том числе: 2022 г. - 727,0 млрд рублей; 2023 г. - 711,9 млрд рублей; 2024 г. - 738,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. В трехлетний период 2022-2024 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию свыше 700 городских объектов с учетом строительства домов по программе реновации.

Так, за три года будет построено 58,5 км линий и 25 станций метро, три электродепо, 285,6 км дорог, 89 искусственных сооружений, 50 пешеходных переходов, 23 поликлиники, 15 больничных корпусов, одна подстанция скорой помощи и еще шесть других объектов здравоохранения. Также запланированы 78 детсадов и школ, 27 парков, объектов культуры и культурного наследия, пять объектов социальной поддержки населения, 31 объект спорта и 27 объектов безопасности - пожарные депо, пожарно-спасательные части и другое.

Планируется строительство 5,5 млн кв. м жилья с учетом 5 млн кв. м по программе реновации. В новые дома переедут свыше 155 тыс. жителей расселяемых пятиэтажек. Наряду со строительством жилья в кварталах реновации будет продолжено возведение необходимой социальной инфраструктуры - школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), будет проведено благоустройство.

Транспортная инфраструктура

"Развитие транспортной инфраструктуры является крупнейшим разделом адресной инвестиционной программы как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам. <...> Будет полностью завершено строительство Большой кольцевой линии - самого большого метрокольца в мире, которое станет основной для дальнейшего развития сети метро на ближайшие 50-70 лет", - отметили в пресс-службе.

На карте метро появится новая Троицкая линия, головной участок которой будет открыт в 2024 году. Кроме того, будут введены: участок Калининско-Солнцевской линии от "Рассказовки" до аэропорта "Внуково"; участок Люблинско-Дмитровской линии от "Селигерской" до района Северный; участок Сокольнической линии от "Коммунарки" до "Потапово"; станция "Суворовская" Кольцевой линии. Планируется развернуть строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, а также участка Арбатско-Покровской линии до Гольяново. Кроме того, в ближайшие три года будет завершено строительство Северо-Восточной хорды и основных участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

Социальные объекты

В сфере здравоохранения будет введен ряд крупнейших и знаковых для города объектов: многопрофильный лечебный комплекс Детской городской клинической больницы св. Владимира; лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова; лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1; лечебно-диагностические корпуса для оказания экстренной медицинской помощи в ряде городских больниц; объекты многопрофильной больницы в Коммунарке; объекты Международного медицинского кластера в Сколково.

Наряду с обычными учебными заведениями в 2022-24 годах планируется ввод нескольких крупных школ, среди которых: школа на 2 100 мест с бассейном в Троицке; школа на 1 200 мест в деревне Ватутинки; школа на 1 150 мест в районе Некрасовка, кв.17; школа на 1 100 мест в поселении Мосрентген.

Спортивная инфраструктура города пополнится 23 ФОК, а также рядом уникальных объектов, среди которых международные центры самбо и бокса, а также теннисный центр ОК "Лужники", ледовый дворец, спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут в Некрасовке, серфинг парк "Волна", а также дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча.

Кроме того, в 2022-2024 годах будет завершено строительство значительной части объектов национальной инновационной инфраструктуры - научно-образовательного центра МГУ "Воробьевы Горы" и Национального космического центра.