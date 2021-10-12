В Москве 5 млрд рублей планируют направить на обновление производственных фондов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в 2022 году направить 5 млрд рублей на обновление основных производственных фондов, создание новых продуктов и поддержку экспортеров. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"В 2022 году будут сохранены все действующие меры прямой финансовой поддержки промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. 5 млрд рублей будут направлены на обновление основных производственных фондов (приобретение оборудования, лизинговые операции), создание новых продуктов, поддержку экспортеров, франчайзи и другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что город продолжит развитие территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков - таких, как "Технополис "Москва", "Руднево" и "Южный порт", создание Национального космического центра на площадке Центра имени Хруничева. В 2022 году на эти цели будет направлено 27,8 млрд рублей.

В 2020 году городскими мерами поддержки было охвачено более 50 тыс. организаций в 13 отраслях экономики на общую сумму около 90 млрд рублей. В 2021 году правительством Москвы инициированы дополнительные меры поддержки на сумму около 10 млрд рублей, включающие субсидии на профилактику COVID-19 - приобретение средств индивидуальной защиты, возврат НДФЛ первым 100 предприятиям, привившим 60% сотрудников, компенсацию коммунальных платежей общепиту, продолжение программы льготного кредитования.

До 31 декабря 2021 года было продлено право обращения предпринимателей за льготным кредитом по ставке, не превышающей 7% годовых. Также с 14 до 24 месяцев увеличен срок действия льготной процентной ставки, а максимальный размер субсидируемого кредита увеличен с 35 до 100 млн рублей.