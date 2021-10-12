Киев и ЕС заявили, что усилят экономическую интеграцию

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Европейский Союз и Украина договорились о дальнейшем укреплении экономической интеграции в рамках соглашения об ассоциации. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита Украина - ЕС, который состоялся в Киеве во вторник.

"Мы ожидаем дальнейшего укрепления экономической интеграции на основе регуляторного сближения в рамках соглашения об ассоциации", - говорится в документе.

Стороны, в частности, приветствовали начало переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины соответственно и согласились полностью соблюдать обязательства в рамках соглашения об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ), в том числе "путем урегулирования торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы, и обеспечение того, чтобы использование процедур торговой защиты во всех случаях полностью соответствовало стандартам ВТО". Участники саммита продолжат обсуждение и пересмотр пути совершенствования имплементации УВЗСТ, чтобы "раскрыть ее полный потенциал и в дальнейшем развивать и продвигать двустороннюю торговлю".

ЕС и Киев также отметили начало диалога по Европейскому зеленому курсу и зеленому переходу Украины. ЕС подтвердил свою приверженность поддержке Украины в этих усилиях с помощью широкого спектра доступных инструментов и в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

В заявлении идет речь о завершении переговоров по обновлению приложений по финансовому сотрудничеству, телекоммуникационным услугам, почтовым и курьерским услугам международного морского транспорта, которые "осовременивают" соглашение об ассоциации.