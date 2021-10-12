Минсельхоз: урожай зерновых позволит обеспечить внутренние и экспортные потребности

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Урожай зерновых в России в 2021 году позволит обеспечить внутренние потребности страны и ее экспортный потенциал. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Урожай зерновых в этом году позволит обеспечить не только внутренние потребности страны, но и экспортный потенциал", - отмечается в сообщении.

Как заявили в министерстве со ссылкой на его главу Дмитрия Патрушева, в настоящее время намолочено более 111 млн тонн зерна. Впереди уборка еще порядка 5 млн га.

"Существенным образом процесс осложняет погода. Тем не менее, по нашим прогнозам, урожай зерновых в 2021 году позволит в полном объеме выполнить индикатор госпрограммы, обеспечить внутренний рынок и внешнеторговый потенциал", - подчеркнул глава Минсельхоза.

Кроме того, на текущий момент собрано более 21 млн тонн сахарной свеклы, что превышает показатель 2020 года. Отмечается прирост производства ряда масличных и других культур.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз России ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - 81 млн тонн.