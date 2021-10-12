Рост инвестиций в Москве по итогам года может составить около 5% с сохранением динамики

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в Москве по итогам 2021 года может достигнуть 4 трлн рублей, что почти на 5% выше показателя 2020 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Ожидается, что по итогам 2021 года рост ВРП составит 4,2%. В 2022-2024 годах среднегодовой рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3%. В городе сохранится высокая инвестиционная активность. За последние пять лет (2016-2020 годы) рост инвестиций составил 73,7%. В 2021 году общий объем инвестиций достигнет колоссальной суммы 3,9-4 трлн рублей (плюс 4,8% к 2020 году). В 2022-2024 годах рост инвестиций составит 4,7-5,4% в год", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития города Москвы до 2024 года. Он содержит анализ основных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Москвы, и оценку динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы.

"В 2021 году экономика Москвы успешно преодолела последствия беспрецедентного кризиса 2020 года, спровоцированного пандемией новой коронавирусной инфекции. Несмотря на периодические подъемы заболеваемости и необходимость введения тех или иных ограничительных мер, по абсолютному большинству показателей экономика города не только компенсировала спад 2020 года, но и превзошла уровень "нормального" 2019 года", - отметили в мэрии.

Там уточнили, что трудности сохраняются, главным образом, в отраслях индустрии гостеприимства (гостиницы, отдых и развлечения), что обусловлено сохраняющимися ограничениями на международные поездки и проведение массовых мероприятий.

"В 2022-2024 годах правительство Москвы ожидает устойчивый рост экономики, инвестиций и доходов от трудовой деятельности. Основными драйверами роста станут городская промышленность, торговля, строительство, а также малый и средний бизнес", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Инфляция и безработица

"Ожидается сохранение темпов инфляции на уровне ниже российских в среднем до 3,8% ежегодно в горизонте планирования. Благодаря росту деловой активности уровень официально зарегистрированной безработицы уже в 2021 г. снизится до естественного для Москвы уровня 0,5% экономически активного населения. В 2022-2024 годах уровень безработицы будет составлять порядка 0,4%", - сообщили в пресс-службе.

Также в мэрии отметили, что, согласно прогнозу, в ближайшие три года рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению составит 2,6-4% ежегодно.

"В отраслевой структуре инвестиций наибольший объем средств направляется в развитие транспорта, жилищное и социально-культурное строительство, IT и связь, научную и техническую деятельность", - добавили в пресс-службе.

Там также отметили, что в 2017-2020 годах объем производства обрабатывающих отраслей вырос на 36,4%. В 2021 году этот показатель составит порядка 10%. "Локомотивами роста стали такие отрасли, как машиностроение, производство продуктов питания, лекарственных средств и медицинских материалов, выпуск нефтепродуктов. В 2022-2024 годах рост производства обрабатывающих отраслей прогнозируется на уровне 4% ежегодно", - заключили в мэрии.