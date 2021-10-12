ФАС предписала исключить более 5,6 млрд рублей необоснованных средств из тарифов

ЯЛТА, 12 октября. /ТАСС/. ФАС за первые девять месяцев 2021 года выдала предписания об исключении необоснованных средств из тарифов на сумму 5,62 млрд рублей, сообщил заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский в рамках пленарного заседания Всероссийской тарифной конференции.

По состоянию на 1 октября, этот показатель оказался в два раза больше, чем по итогам всего 2020 года, за который служба выдала аналогичные предписания на более чем 2,43 млрд рублей, уточнил он. Пузыревский добавил, что к 1 октября 2021 года служба выдала 32 предписания регуляторам об устранении соответствующих нарушений (32 предписания за 2020 год), рассмотрела 125 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях (136 за 2020 год), а также 77 административных дел (61 за 2020 год).

Пузыревский также рассказал о проекте единого тарифного закона.

"Хотел бы отдельно подчеркнуть, что проект является рамочным и его основная цель - закрепить общие подходы по ключевым для тарифного регулирования вопросам. При этом отраслевые особенности отдельных сфер регулируемой деятельности будут регламентироваться правительственными актами", - сказал Пузыревский.

Он также сообщил, что ФАС предлагает усовершенствовать правовые акты в сфере тарифного регулирования. По его словам, ФАС выступает за передачу подсудности дел об оспаривании тарифных решений от судов общей юрисдикции в арбитражные суды, а также за введение досудебного рассмотрения споров по тарифным решениям в сфере ТКО.