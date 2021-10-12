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Минсельхоз не ожидает дефицита ни по одной категории продовольствия

При этом, как отмечает ведомство, по двум группам товаров фиксируется не характерный для данного периода года рост цен, речь идет о плодоовощной и животноводческой продукции
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 октября./ТАСС/. Минсельхоз не ожидает в России дефицита по всем категориям продовольствия. Об этом говорится в сообщении министерства.

"При этом в целом ни по одной категории продовольствия Минсельхоз не ожидает дефицита на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении.

В частности, в этом году россияне будут в полном объеме обеспечены овощами с учетом сохранения объемов производства в открытом грунте на уровне прошлого года, значительного прироста в зимних теплицах, а также импортных поставок в межсезонье. Как напомнили в министерстве, для стабилизации цен на овощную продукцию Минсельхоз совместно с Минпромторгом проводит работу, направленную на переход торговых сетей на прямые контракты с производителями.

Вместе с тем, по данным министерства, особого внимания требует ситуация на продовольственном рынке. По двум группам товаров фиксируется не характерный для данного периода года рост цен, речь идет о плодоовощной и животноводческой продукции.

"В 2021 году овощеводы в наибольшей степени пострадали от последствий природных катаклизмов, что сказывается на объеме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах. В целях стабилизации ситуации ждем от субъектов максимальной активизации работ по уборке урожая и безусловного достижения запланированных объемов по сбору овощей и картофеля", - заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

Увеличение цен на продукцию животноводства, по словам министра, вызвано ростом себестоимости и эпизоотической ситуацией. Субъектам поручено предпринять исчерпывающие меры для недопущения распространения АЧС и гриппа птиц, а также сделать все необходимое для наращивания объемов производства продукции животноводства.

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