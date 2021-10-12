Ярмарка в старом ростовском аэропорту прекратит работу с 1 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Овощная ярмарка, организованная на площадке бывшего аэропорта Ростова-на-Дону после ограничения работы нескольких рынков в Ростовской области, закроется 1 ноября. Предприниматели могут разместиться на постоянной основе на нескольких торговых площадках, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании "Региональная корпорация развития", которая является учредителем оператора рынка - АО "Донская торговая компания".

"С 1 ноября 2021 года прекращает работу постоянно действующая универсальная ярмарка, размещенная в апреле текущего года на территории старого аэропорта. Ярмарка была организована в срочном порядке в качестве замены закрытого овощного рынка в Аксайском районе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для предпринимателей на площади в 22 га создали условия для торговли овощами и фруктами. Торговля осуществлялась с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Однако на сегодняшний день открывается несколько торговых площадок, где предприниматели могут разместиться на постоянной основе.

В качестве площадок, где предприниматели смогут продолжить свою работу, в пресс-службе назвали распределительный центр "Агро молл" в хуторе Ленина Аксайского района, торговый комплекс "Южный" в Азовском районе, торговый комплекс в поселке Койсуг Азовского района, а также продовольственно-логистический комплекс в Аксайском районе.

Ярмарку на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону организовали после того, как по решению суда остановили деятельность нескольких рынков в Аксайском районе области. В конце апреля там проводились мероприятия по проверке информации о действующих на территории рынков преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле.

Проверки на рынках, как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.