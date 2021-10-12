CureVac отозвала заявку из ЕМА на выдачу разрешения на применение вакцины от коронавируса

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Расположенная в германском городе Тюбинген фармацевтическая фирма CureVac отзывает направленную ранее в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявку на выдачу разрешения на использование разработанной ею вакцины-кандидата против коронавируса первого поколения. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

"CureVac, глобальная биофармацевтическая компания, разрабатывающая новый класс трансформирующих лекарств на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), сегодня объявила о стратегическом решении сосредоточиться на создании вакцины против COVID-19 второго поколения в сотрудничестве с [британской фармацевтической компанией] GSK (GlaxoSmithKline) и отозвать [заявку] на свою вакцину-кандидат от COVID-19 первого поколения, CVnCoV, из текущего процесса утверждения Европейским агентством лекарственных средств", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что данное решение основывается на увеличении потребности в дифференцированных вакцинах, необходимых для преодоления пандемии.

Вместе с тем, как подчеркнули в компании, CureVac и GSK укрепили сотрудничество посредством привлечения дополнительных ресурсов и экспертов для ускорения разработки и производства широкой линейки препаратов второго поколения. Компании планируют приступить к клинической разработке в ближайшие месяцы, надеясь получить одобрение регулирующих органов на применение улучшенной вакцины против коронавируса в 2022 году. Кроме того, уточняется, что опубликованные доклинические результаты показали высокий потенциал вакцины-кандидата против COVID-19 второго поколения, CV2CoV, по сравнению с вакциной-кандидатом первого поколения, CVnCoV. Данные испытаний на животных демонстрируют до 10 раз более высокую иммуногенность препарата.

В начале июля CureVac объявила, что эффективность разработанной ею вакцины от коронавируса, согласно окончательным результатам основной фазы клинических испытаний, составила лишь 48%.

12 февраля Европейское агентство лекарственных средств начало постепенную экспертизу вакцины от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компанией CureVac. Данное решение основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних этапах клинических испытаний на взрослых людях. Они свидетельствовали о том, что препарат способствует выработке антител и иммунных клеток, атакующих коронавирус. Постепенная экспертиза, как заметили в ЕМА, должна была продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно данных для выдачи временного регистрационного удостоверения.