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Минфин проведет 13 октября аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 13 октября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) двух выпусков. Об этом говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости и ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года в объеме 10,065 млрд рублей по номинальной стоимости.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, говорится в сообщении министерства.

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