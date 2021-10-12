Мишустин заявил, что товарооборот РФ и США демонстрирует устойчивый рост

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Товарооборот России и США демонстрирует устойчивую тенденцию роста, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении во вторник участникам заседания Американо-российского делового совета.

"Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, двусторонний товарооборот, сократившийся в прошлом году из-за пандемии коронавируса, демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, - сказал глава правительства. - С января по июль 2021 года объем взаимной торговли увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $19,8 млрд".

При этом российский экспорт вырос на 60% и достиг почти 10 млрд, а импорт из США увеличился на четверть и превысил $16 млрд, добавил Мишустин. "Статистика более чем показательная", - подчеркнул премьер. Он в целом назвал важным, что российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу.

Российские власти уверены, что важно создавать благоприятные условия для улучшения сотрудничества России и США в торгово-экономической и инвестиционной сферах, заявил Мишустин.

"Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, - сказал он. - Для совместного поиска новых деловых возможностей и запуска перспективных проектов, в интересах развития практического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США".

В заключение Мишустин пожелал участникам заседания "плодотворных дискуссий, успешной работы и реализации всех намеченных планов".