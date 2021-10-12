Мишустин: Американо-российский деловой совет укрепляет экономические связи двух стран

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Американо-российский деловой совет содействует развитию торгово-экономического сотрудничества США и РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания совета.

"На протяжении десятилетий совет активно содействует развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и США. Играет позитивную роль в укреплении конструктивного диалога между деловыми кругами двух стран", - сказал Мишустин.

По его словам, важно, что независимо от состояния российско-американских политических отношений организация последовательно выступает за прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество, за реализацию совместных экономических и инвестиционных проектов.

"Совет оказывает эффективную многоплановую поддержку предпринимателям, в том числе малому и среднему бизнесу. Помогает созданию новых рабочих мест. Все это стимулирует экономический рост в России и США", - добавил глава кабмина.