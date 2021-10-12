ЦБ анализирует перспективы возвращения в оборот банкнот мелких номиналов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России анализирует перспективы возвращения в оборот банкнот мелких номиналов, применение прозрачного защитного покрытия сделает их более износостойкими. Об этом сообщил в интервью журналу "ПЛАС" заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

"Сегодня мы также анализируем перспективы возвращения в оборот банкнот мелких номиналов, в том числе десятирублевых, которые могли бы обращаться наряду с аналогичными монетами", - сказал Алексеев. Он также отметил, что покрытие мелких банкнот защитным составом, по аналогии со сторублевками, позволило бы вернуть их в оборот "в качестве долговечного и в то же время более дешевого и удобного в транспортировке, чем монета, платежного инструмента".

За последнее время, как отметил Алексеев, 100-рублевые купюры подверглись небольшой и не для каждого заметной, но очень важной модернизации: получили прозрачное защитное покрытие, значительно продлевающее их жизненный цикл. Окончательный выбор его состава был сделан после испытаний в условиях реального обращения. "Мы запустили в обращение банкноты с разными покрытиями и отслеживали срок жизни каждой из них. Сравнительный анализ позволил выбрать оптимальный состав, который мы и начали применять при выпуске банкнот этого номинала. В результате сегодняшние "сторублевки" гораздо более стойки к обветшанию и загрязнению, чем их предшественницы", - отметил Алексеев.