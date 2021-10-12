Суд оштрафовал бывшее предприятие Порошенко за срыв оборонного заказа

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Суд Киева оштрафовал столичный завод "Кузница на Рыбальском", принадлежавший до 2018 года экс-президенту Украины Петру Порошенко, на 47,3 млн гривен (около $1,8 млн) за срыв ремонтных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный". Об этом говорится во вторник в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона в Хозяйственном суде Киева добились взыскания с частного акционерного общества "Завод "Кузница на Рыбальском" 47,3 млн гривен штрафных санкций", - говорится в нем. В офисе отметили, что обвинение доказало в суде, что в ноябре 2017 года между Министерством обороны Украины и заводом был заключен государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", однако предприятие свои обязательства не выполнило.

"Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций", - поясняется в сообщении.

Ранее завод "Кузница на Рыбальском" неоднократно фигурировал в уголовных делах против экс-президента Украины Петра Порошенко. Он оставался опосредованным собственником предприятия до 2018 года, когда оно было перепродано структуре бизнесмена Сергея Тигипко. В сентябре прошлого года, по сообщениям украинских СМИ, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту сговора Порошенко с сотрудниками министерства финансов относительно госгарантий по кредиту заводу "Кузница на Рыбальском". А в августе 2020 года юрист Андрей Портнов сообщал, что все недвижимое имущество и акции "Кузницы" арестовывались по делу против Порошенко о хищении и отмывании средств.