Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,38-0,66%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник умеренно корректировался вниз. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,38%, до 4263,80 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,66%, до 1869,94 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:53 мск снизился на 0,01%, до 71,85 руб., евро - на 0,17%, до 82,85 руб.

В основе негативной динамики - локальное снижение цен на нефть, ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день снизился 0,36%, до $83,28 за баррель, а также ухудшение внешних настроений и общая техническая перекупленность отечественных индексов, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиции" Александр Бахтин.

"Во внешнем фоне негатива добавилось в ситуации с китайским застройщиком Evergrande, пропустившим очередной платеж по долгу. Также власти КНР подтвердили курс на ужесточение контроля в сфере IT. Кроме того, давление со стороны пандемии коронавируса остается серьезным. Октябрьские индексы потребительского климата Германии (Gfk) и еврозоны вышли хуже ожиданий", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на российском фондовом рынке 12 октября стали акции золотодобывающих компаний. "Перемещение средств инвесторов в активы рынка металлов из нефтегазового сегмента выглядит как традиционная защитная реакция", - отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Так, акции "Полиметалла" и "Полюса" растут более чем на 3%. Наибольший рост демонстрируют бумаги "Петропавловска" (+6%). "Рынок позитивно воспринял интервью генерального директора компании, где были подтверждены планы по объявлению дивидендной политики в рамках Дня инвестора в конце октября, а также было заявлено, что добыча золота в 2021 году будет, скорее всего, вблизи верхней границы прогнозного диапазона", - пояснил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина. Объявление дивидендной политики может сделать акции "Петропавловска" более привлекательными и предсказуемыми для инвесторов, а выполнение объемов добычи после предыдущего снижения также будет позитивно воспринято рынками, добавил он.

Акции Мосбиржи (+3,61%) также отыгрывают традиционные "защитные" свойства. "Поводом для покупок стала новость о том, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) как оператор реестра углеродных единиц сможет сам устанавливать тарифы по операциям с такими инструментами. О том, что НРД может получить статус оператора реестра углеродных единиц, стало известно в начале сентября 2021 года. Судя по реакции котировок Мосбиржи, инвесторы рассчитывают на значимое для ее доходов влияние данного фактора", - пояснил Осин.

При этом смягчило откат рынка сохранение стабильности рынка нефти, обеспечившее спрос на отдельные акции нефтяных компаний. Акции "Лукойла" прибавили 0,7%, "Татнефти" - 1,9%, "префы" "Сургутнефтегаза" - 0,6%, добавил главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Прогноз на 13 октября

В среду участники торгов могут избрать осторожную тактику в ожидании выхода данных по инфляции в США и протоколов сентябрьского заседания FOMC. "Эта информация может дать больше понимания того, как скоро ФРС приступит к сворачиванию стимулов", - пояснил Александр Бахтин. По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 13 октября может формироваться в пределах 4200-4300 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 71,5-72,5 руб.

Целевые диапазоны закрытия торгов вторника "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4210-4315 пунктов, 71,50-72,20 руб. и 82,60-83,40 руб. за доллар США и евро соответственно.