"Транснефть" подала иск на 10 млн рублей к "Аргументам недели"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Транснефть" 12 октября подала иск к изданию "Аргументы недели", следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление подано к АО "Издательский дом "Аргументы недели", ООО "Издательство "Аргументы недели" и Никите Кричевскому.

"Да, мы действительно подали иск о защите деловой репутации компании на сумму 10 млн рублей исходя из размера затрат на информационную и пиар кампании для компенсации репутационного ущерба", - сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

ТАСС запросил комментарий у издания.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций.