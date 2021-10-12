Гусев считает, что реконструкцию ВПП аэропорта Нарьян-Мара нужно провести до 2026 года

ТАСС, 12 октября. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе необходимо провести до 2026 года, поскольку для региона авиасообщение важно из-за отсутствия хорошего железнодорожного и автомобильного сообщения. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Денис Гусев.

Сенатор пояснил, что ранее Минтранс РФ планировал провести реконструкцию аэропорта в 2025-2030 годы.

"Предлагаю включить в рекомендации парламентских слушаний проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Нарьян-Мар, перенесенной Минтрансом РФ на 2025-2030 годы, на изначально запланированный срок до 2026 года", - сказал он в ходе парламентских слушаний "О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации" в Совете Федерации.

Сенатор напомнил, что ВПП функционирует уже более 45 лет. По его словам, для НАО авиасообщение крайне важно из-за отсутствия хорошо налаженного железнодорожного и автомобильного сообщения.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику.