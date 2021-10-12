Группа двадцати высказалась за реформу ВТО с учетом последствий пандемии коронавируса

РИМ, 12 октября. /ТАСС/. Профильные министры Группы двадцати высказались за продолжение реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с учетом последствий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом по завершении встречи министров торговли и экономического развития стран "двадцатки", состоявшейся во вторник под председательством Италии в Сорренто.

"Мы высказываем приверженность активной и конструктивной работе со всеми членами ВТО для осуществления необходимой реформы при соблюдении прозрачных и инклюзивных принципов", - говорится в документе. В нем уточняется, что все фундаментальные принципы ВТО должны сохраняться, а реформа служит "усовершенствованию ее функций" по облегчению торговых переговоров и обновлению целей мировой торговли. "Хорошо отлаженный механизм ВТО служит залогом безопасной и стабильной многополярной торговой системы", - говорится в документе.

В нем также указывается на необходимость учитывать новую реальность, возникшую с пандемией, а именно потребность в обеспечении глобального доступа к вакцинам и медикаментам, медицинскому оборудованию. "В Римской декларации, принятой по итогам саммита по здравоохранению, уже отмечается центральная роль ВТО в обеспечении надежных торговых сетей при кризисных ситуациях", - указывается в заявлении. В нем также отмечается значение инвестиций для равномерного развития.

Как отметил, закрывая встречу, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, на ней был подчеркнут принцип многосторонности, а принятие общего документа - подтверждение этому. "Наш посыл очевиден: торговля должна обеспечивать лучшее будущее всем и гарантировать повсеместное процветание", - приводит его слова агентство ANSA.