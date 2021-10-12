На Украине заявили, что не будут возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украина не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, срок запрета на который истекает 1 ноября. Об этом сообщило во вторник украинское Министерство энергетики.

"Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта [электричества] из России и Белоруссии не рассматривается", - отметило министерство на своем сайте.

В Минэнерго напомнили, что обращались в Национальную комиссию Украины (НКРЭКУ), осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с предложением запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси. "Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня", - заверили там.

Минэнерго сообщило, что в августе темпы пополнения запасов угля увеличены в два раза для стабильного прохождения отопительного сезона. Производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного, заверяет министерство.

Украинское издание "Экономическая правда" сообщило во вторник со ссылкой на источники в Минэнерго, что Украина планирует начать импорт электроэнергии из Белоруссии, чтобы решить энергетический кризис, в котором оказалась страна в конце сентября - начале октября. По данным источника, украинская сторона планирует задействовать минимум половину линий электропередач, соединяющих обе страны, мощностью 900 МВт. По данным источника издания, Украина не способна удовлетворить свои потребности в электроэнергии за счет внутренней генерации из-за провала программы по накоплению угля. Если Белоруссия откажет в поставках электроэнергии по политическим причинам, Украина с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления, сообщило издание.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Однако в апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт. 29 сентября 2021 года НКРЭКУ продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.