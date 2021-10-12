В Коми 44 предприятия претендуют на статус резидентов АЗРФ

СЫКТЫВКАР, 12 октября. /ТАСС/. В Республике Коми девять компаний получили статус резидента Арктической зоны РФ с проектами суммарно на 1,5 млрд рублей, они намерены создать более 400 новых рабочих мест. Еще 44 предприятия включены в список потенциальных резидентов, сообщила во вторник зампред правительства региона - министр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева.

"Статус резидента Арктической зоны России получили уже девять предприятий из Воркуты, Инты и Усинска с общим объемом заявленных инвестиций - порядка 1,5 млрд рублей, планируется создать более 400 новых рабочих мест. Еще 44 организации региона - в перечне потенциальных резидентов", - сообщила Ахмеева при рассмотрении госпрограммы о развитии экономики и промышленности региона в Госсовете Коми.

Запустили проекты три резидента - это завод по производству карбида кальция и ферросплавов в Инте, в Воркуте открылось кафе-кондитерская, в Инте модернизируется производство по глубокой переработке оленины на базе агрокомплекса "Инта Приполярная", отметила Ахмеева.

Кроме того, получат больше возможностей будущие резиденты территории особого развития "Емва", где сейчас ведет деятельность только один резидент. Правительство Коми инициировало поправки, утверждено постановление правительства России о расширении видов деятельности, разрешенных на территории ТОР "Емва". Там планируется реализовать инвестпроект лесопитомника на 15 млн саженцев хвойных пород в год, поскольку для региона по-прежнему актуальна проблема нехватки посадочного материала для восстановления лесов и специализированных питомников. Кроме того, принятые изменения позволят поддержать малый и средний бизнес, поскольку снижены требования к объему капитальных вложений резидентов ТОР "Емва", а также по количеству новых рабочих мест, сообщила зампред правительства Коми.

Депутат Госсовета Евгений Бейков просил "не плодить инвесторов", а подбирать проекты, чтобы они действительно работали на развитие северных территорий.

В состав Арктической зоны РФ на территории Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в 2020 году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание новых мощностей по переработке нефти и газа.