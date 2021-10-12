Два новых резидента Арктической зоны РФ создадут пункт аренды грузовиков и банный комплекс

МУРМАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Два новых резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) создадут в Мурманской области пункт аренды грузового транспорта со станцией ТО и банный комплекс с объемом инвестиций около 33 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в региональном министерстве развития Арктики и экономики.

"В Мурманской области зарегистрировано уже 80 резидентов Арктической зоны РФ. Преференции получили еще две компании. Инвестиционный проект одной предусматривает строительство пункта аренды грузового транспорта с собственной станцией технического обслуживания в Мурманске. Другая компания построит в Мончегорске банный комплекс, включающий в себя хамам и бассейн", - говорится в сообщении. Инвестиции в проекты позволят создать 22 рабочих места.

"Мурманская область сохраняет лидерство по числу резидентов Арктической зоны. 80 компаний инвестируют в регион более 94,5 млрд рублей и создадут 2 549 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Ольги Кузнецовой.

Проекты резидентов АЗРФ в Мурманской области реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.