WSJ: Трамп может продать право аренды своего отеля в Вашингтоне за $370 млн

ТАСС, 12 октября. Принадлежащая семье экс-президента США Дональда Трампа компания Trump Organization планирует продать права на использование здания в центре Вашингтона, в котором находится гостиница Trump International Hotel, более чем за $370 млн. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, приобрести право аренды может CGI Merchant Group, базирующаяся в Майами. Как поясняет издание, само здание бывшей почтовой службы принадлежит государству, но его аренду можно продлевать на срок до 100 лет.

CGI Merchant Group, в свою очередь, ведет переговоры с несколькими сетями отелей, в том числе с Hilton, о возможном ребрендинге гостиницы в Вашингтоне: имя Трампа в ее названии могут заменить на наименование крупной гостиничной компании.

Под Trump International Hotel было переоборудовано за $210 млн построенное более 120 лет назад здание почты, расположенное на центральном вашингтонском бульваре. Здание находится в собственности федерального правительства и сдано в долгосрочную аренду Trump Organization, которая обязалась выплачивать ежегодно по $3 млн следующие 60 лет.