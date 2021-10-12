Nestle вложит 12 млрд рублей в расширение производства кормов для животных под Калугой

ТАСС. 12 октября. Nestle Purina Patсare до конца 2023 года инвестирует 12 млрд рублей в расширение производства кормов для кошек и собак и увеличение складских помещений в Калужской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в агентстве регионального развития Калужской области.

"Nestle Purina Patсare объявила о масштабном проекте по расширению фабрики по производству кормов для домашних животных и дистрибуционного центра в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области. Объем заявленных инвестиций - 12 млрд рублей. Средства будут направлены на расширение производства влажных полнорационных кормов для кошек и собак, увеличение складских мощностей для хранения продукции. Компания планирует завершить проект до середины 2023 года", - говорится в сообщении.

За период с 2020-го по 2023 год общий объем средств, направленных на развитие фабрики, должен составить 22 млрд рублей. В совокупности с инвестициями, направляемыми на строительство новой фабрики в Новосибирской области, Nestle Purina Patсare в России до 2024 года реализует три инвестиционных проекта на 32 млрд рублей.

Как уточняется, в результате реализации проекта будет создано около 120 рабочих мест.

Фабрика по производству кормов для домашних животных в Калужской области была основана в 2007 году и стала первой производственной площадкой в индустриальном парке "Ворсино". Сегодня она является крупнейшим из 13 предприятий Nestle Purina Patсare в Европе. На фабрике работают свыше 1 160 сотрудников. Продукция предприятия идет на экспорт в 20 стран, включая Великобританию, Францию, Италию, Германию и по СНГ - объем экспорта составляет порядка 16% от общего объема производства предприятия.