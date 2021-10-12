В Ингушетии планируют создать круглогодичную сельскохозяйственную и промышленную ярмарку

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Новые инвестиционные проекты планируется реализовать в Ингушетии, в том числе власти региона рассчитывают создать круглогодичную сельскохозяйственную и промышленную ярмарку, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам первого заседания по рассмотрению инвестиционных проектов.

"На базе проекта "Русские ярмарки", где будет трудоустроено около 40 человек, предполагается создание в Ингушетии круглогодичной сельскохозяйственной и промышленной ярмарки, обязательными элементами которой являются наличие сцены, катка (баскетбольной площадки в летнее время), павильонов и площадок для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий. В основе бизнес-модели лежит предоставление в аренду торговых мест и оказание сопутствующих услуг", - говорится в сообщении.

Как сообщается, всего было рассмотрено и поддержано к реализации пять инвестиционных проектов. В том числе проект ООО "Обанхи", который предполагает создание предприятия по организации проточного товарного форелеводства в Назрани и горном Джейрахском районе. Общий объем составит около 2 тыс. тонн радужной форели в год и от 200 до 300 тонн осетрины.

"Проект ООО "Строй-Комфорт" подразумевает производственный комплекс, предназначенный для производства газобетонных блоков и строительство мини-завода по изготовлению строительных блоков из вулканического материала и тротуарной брусчатки на территории промышленно-инвестиционной площадки Карабулака. Здесь планируется создание 47 рабочих мест. ООО "Очистные сооружения" представили проект по строительству станций глубокой биологической очистки сточных вод, производство которых запланировано в объеме 3 000 единиц в год, что позволить трудоустроить 70 человек", - добавили в пресс-службе.

Всего же инвестиционный портфель республики насчитывает 40 проектов, которые по мере набора документов будут выноситься на инвестиционный совет.

"Создание новых рабочих мест и дополнительных налоговых отчислений напрямую связана с социальным самочувствием жителей республики, и задача всех органов исполнительной власти оказывать своевременную и полноценную помощь инициаторам таких проектов", - передает пресс-служба слова первого вице-премьера региона Олега Фурсова.