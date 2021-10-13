Reuters: компания Boeing обязала своих сотрудников вакцинироваться от COVID-19 к 8 декабря

ТАСС, 13 октября. Американская компания Boeing требует от всех своих сотрудников в США пройти курс вакцинации от коронавируса к 8 декабря 2021 года в соответствии с указом президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации федеральными подрядчиками своих работников. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

"Boeing требует от всех сотрудников в США либо предъявить подтверждение вакцинации, либо получить обоснованное освобождение [от вакцинации] (по причине инвалидности или из-за стойких религиозных убеждений) к 8 декабря", - цитирует агентство заявление компании. По его данным, указанная мера затронет 125 тыс. сотрудников Boeing в США.

В компании отметили, что из-за указа губернатора штата Техас Грэга Эбботта, согласно которому предприятия и организации на территории штата не имеют права требовать обязательной вакцинации против коронавируса от своих сотрудников или клиентов, данное требование компании не вступит в силу немедленно для местных отделений Boeing. Однако в компании ожидают, что требование о вакцинации распространится и на сотрудников местных отделений, когда для них станет обязательным соответствующий указ президента.

9 сентября Байден объявил о введении обязательной вакцинации для всех служащих федерального правительства и его подрядчиков. Как уточнило агентство Рейтер, администрация США позднее приняла решение обязать федеральных подрядчиков обеспечить вакцинацию своих сотрудников к 8 декабря 2021 года.