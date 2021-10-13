Сингапурский нефтетрейдер отрицает участие в поставках нефти в КНДР в обход санкций ООН

СИНГАПУР, 13 октября. /ТАСС/. Сингапурская нефтетрейдинговая компания Winson Group отрицает обвинения в поставках в КНДР нефтепродуктов в обход международных санкций Совета Безопасности ООН. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС представитель компании.

"Мы получили копию предварительного заключения экспертной комиссии ООН. Компания решительно отрицает все обвинения в том, что умышленно способствовала незаконным поставкам нефтепродуктов в Пхеньян в обход резолюций СБ ООН, а также являлась ключевым элементом в закупках КНДР нефти и нефтепродуктов за рубежом", - указал представитель Winson Group.

В экспертном докладе ООН отмечается, что было зафиксировано переливание газойля (продукта переработки нефти) с участием судна, которое Winson зафрахтовало для фирмы Sino Global Trade, после чего топливо было продано третьей компании, в итоге груз был доставлен в КНДР. Вместе с тем специалисты отмечают, что Sino Global не имеет отношения к поставкам и торговле нефтепродуктами и, скорее всего, является подставной компанией.

"Winson Group не знали и не могли узнать, кто будет дальнейшими клиентами Sino Global и куда данная компания будет продавать приобретенный груз", - отметил представитель компании. "Мы намерены сотрудничать с экспертной комиссией ООН, доказывая отсутствие фактов нарушения режима санкций ООН в отношении КНДР", - подчеркнули в Winson.

В отношении Пхеньяна действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. Первые санкции в отношении КНДР СБ ООН ввел 14 октября 2006 года в ответ на проведение ядерного испытания 9 октября 2006 года (резолюция 1718). Санкции были направлены на ликвидацию ракетного и ядерного потенциала страны.