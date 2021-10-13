Минэнерго считает, что недоинвестирование ТЭК может привести к скачку цен через 5-7 лет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Текущее недоинвестирование в добычу традиционных углеводородов может привести к повторному скачку цен через пять - семь лет, так как даже сегодня свободных мощностей для восполнения добычи мало. Об этом сообщил в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

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"Через пять - семь лет мы можем увидеть уже гораздо более серьезные последствия такого подхода (сокращения инвестиций в ТЭК - прим. ТАСС). Потому что быстро нарастить добычу имеют возможность всего несколько стран. Свободные мощности в мире - максимум 3-4 млн баррель в сутки. Если где-то начнет проваливаться добыча, то это тяжело будет возместить", - сказал он.

По словам Сорокина, нынешний скачок цен на нефть стал следствием снижения инвестиций в отрасль в последние годы. "Это очень краткосрочный скачок - ситуация выправится в следующем году, но очень тревожный звоночек. Потому что он не является результатом последнего года пандемийного, он выступил просто катализатором (скачка цен - прим. ТАСС)", - отметил он.

Замминистра считает необходимым исповедовать разумный подход и не бросаться в крайности, когда мировое сообщество прекращает инвестиции в традиционные сегменты. Так, сегодня снижаются запасы на балансе у глобальных мейджоров и минимум средств вкладывается в геологоразведку.

По прогнозу Международного валютного фонда, средняя цена на нефть в 2021 году будет почти на 60% выше показателя за предыдущей год и составит $65,68 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в последнем докладе отмечает, что мировые рынки энергоресурсов стоят на пороге еще большей ценовой волатильности в ближайшие годы, дефицит сырья возможен во всех отраслях и регионах мира. Как считают в МЭА, инвестиции в добычу нефти и газа упали после кризисов 2014 и 2020 годов, а вложения в новые виды энергии еще не достаточны для того, чтобы обеспечить растущие потребности планеты.