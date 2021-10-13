Григоренко и Хуснуллин проинспектировали работу "Компании "Сухой" КнААЗ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин проинспектировали работу филиала ПАО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Юрий Гагарина" (входит в состав ПАО ОАК Госкорпорации Ростех) в рамках рабочей поездки на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает корреспондент ТАСС.

В ближайшее время компания планирует нарастить объемы производства. "Рост производства будет сопровождаться ростом заработной платы", - доложил директор филиала Александр Пекарш.

Он также рассказал, что филиалу необходимо продолжать реконструкцию предприятия и техническое перевооружение."Мы сегодня начали за собственные средства компании строить холодильный центр для улучшения эффективности работы комплекса радиопоглощающих покрытий", - добавил Пекарш.

За последние пять лет на КнААЗ проведена масштабная программа модернизации и техперевооружения производства, в том числе для освоения серийного выпуска новых типов самолетов. Основным направлением работы предприятия является строительство боевых самолетов.

Кроме того, Григоренко и Хуснуллин посетили стройку детского больничного комплекса. Ранее Мишустин поручал предусмотреть в новом трехлетнем бюджете средства для завершения строительства и оснащения этого объекта. Возводить здание начали в 2017 году, но из-за ошибок в проектной документации объект пришлось заморозить.