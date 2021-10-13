Первую партию углеродно нейтрального СПГ "Сахалин-2" доставили в Японию

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Первая партия углеродно нейтрального СПГ с проекта "Сахалин-2" была в среду доставлена в Японию. Об этом сообщила компания Sakhalin Energy.

Российский газовоз "Гранд Анива" прибыл в японскую префектуру Айти. Покупателем первой партии углеродно нейтрального СПГ стала японская компания Toho Gas Company Limited. "Успешное сотрудничество с покупателями Азиатско-Тихоокеанского региона, а также работа, которую Sakhalin Energy проводит в области декарбонизации всей цепочки СПГ от производства до конечного потребителя, позволяет вывести поставки сахалинского газа в Японию на качественно новый уровень", - подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте российской компании.

"Сахалин - 2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа. Он запущен в 2009 году. Первые две технологические линии позволяют производить около 11,6 млн тонн СПГ в год. Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.