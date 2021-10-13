Строительство первой очереди горнолыжного комплекса в Туве обойдется в 45 млн рублей

ТАСС, 13 октября. Строительство первой очереди горнолыжного комплекса в районе станции "Тайга" в Туве обойдется в 45 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики в среду.

"На первом этапе предполагается подготовка существующей лыжной трассы протяженностью 1,5 км, реконструкция дороги, строительство автостоянки на 220 машино-мест, расчистка территории под размещение тюбингового парка, строительство административного здания с пунктом проката инвентаря и раздевалкой, и приобретение ратрака. <…> Кроме того, на первом этапе планируется организовать трассу для сноу-тюбинга, закупить горнолыжный инвентарь и тюбы, установить качественное освещение на горнолыжном склоне. На все эти мероприятия в общем итоге потребуется 44,825 млн рублей", - говорится в сообщении. Всего проект предполагает три этапа реализации.

Власти региона отмечают, что для запуска проекта необходимо разработать мастер-план и технико-экономическое обоснование строительства горнолыжного комплекса. Предварительная стоимость данных работ 1,75 млн рублей. Планируется привлечь к этим работам самарскую компанию "Скадо", занимавшейся строительством канатных дорог на олимпийских объектах Сочи.

Ранее сообщалось, что создание горнолыжного комплекса "Тайга" планируется сделать частью комплексного инвестиционного проекта (КИП) VisitTuva.ru, который предполагает создание туристско-рекреационного кластера, общей стоимостью 6,1 млрд рублей. Также в проект входит создание многофункционального туристического центра "Чагытай" на одноименном озере, рекреационного комплекс "Дус-Холь" на озере озеро Дус-Холь, которое по своим свойствам аналогично Мертвому морю, и базы для любителей спортивной и трофейной рыбалки на горных реках верхнеенисейского бассейна.