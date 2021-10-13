Bloomberg: рост цен на энергоносители делает Россию привлекательной для инвестиций

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Растущие в мире цены на энергоносители делают Россию привлекательной для иностранных инвестиций. Об этом говорится в комментарии агентства Bloomberg.
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"Российский рубль в этом месяце укрепился больше, чем любая другая валюта развивающихся рынков,- отмечается в комментарии.- Этому способствовали перспективы роста доходов от поставок нефти. Российские ценные бумаги демонстрируют показатели лучше ожидавшихся, в то время как курсы акции развивающихся стран снижаются".
Сложная ситуация на мировом энергетическом рынке привлекла внимание инвесторов к России как к нефтяной и газовой сверхдержаве, обладающей к тому же здоровыми финансами, отмечает агентство Bloomberg. "Крупнейший в мире экспортер энергоресурсов обладает валютными запасами в размере свыше $600 млрд и завидно низким бременем долга",- подчеркивается в комментарии.
Агентство приводит выдержки из доклада лондонской группы стратегических аналитиков во главе с Дэвидом Силвестрини, которые указывают, что некоторые инвестиционные фонды отреагировали на ситуацию, частично переместив в третьем квартале этого года инвестиции из китайских технологических компаний в российские энергетические компании.